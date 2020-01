Kommunalpolitik : Mehr Geschichte und neues Spielen

SERRIG Der Serriger Ausschuss schlägt Projekte für 2020 und 2021 vor. Die Umsetzung erfordert viel Eigenleistung von Bürgern, die an der Weiterentwicklung des Dorfes mitarbeiten wollen.

Der Ausschuss für Dorfentwicklung, Demografie, Kultur und soziales Miteinander des Serriger Ortsgemeinderates ist zusammengekommen, um Projekte auf den Weg zu bringen, die das Dorf attraktiver, lebenswerter und im Falle des Verbindungsweges am Kindergarten auch sicherer machen sollen. Ganz oben auf der Liste steht ein neuer Spielplatz für das Neubaugebiet Erl II an der Straße Im Erlenbungert. „Dafür haben wir in unserer Bürgergenossenschaft Serrig Lebenswert e.G. schon eine Projektgruppe gebildet“, sagt Ortsbürgermeister Karl Heinz Pinter und zeigt eine Grafik von Carina Meuter mit Gestaltungsvorschlägen. Gerade hier gebe es viele Kinder in einem Alter, in dem ein Spielplatz Spaß macht. Es wird der nach der Dörrwiese, an der Kita und hinter der Kirche vierte Spielplatz im Dorf.