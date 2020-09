LANDTAGSWAHL : Traumergebnis für den neuen Alten

Reinsfeld Der SPD-Kreisverband Trier-Saarburg schickt Lothar Rommelfanger für die Landtagswahl 2021 erneut ins Rennen – mit einem Votum, das eindeutiger nicht sein könnte. Und auch die B-Kandidatin strahlt.

Von den 50 Stimmberechtigten Delegierten des SPD-Kreisverbandes sind 31 zur Wahlkreiskonferenz in der Reinsfelder Kulturhalle erschienen. Und genau 31 Ja-Stimmen werden eine Stunde später für Lothar Rommelfanger abgegeben, um ihn als Kandidat für die Landtagswahl 2021 aufzustellen. Das bedeutet 100 Prozent Zustimmung für den Wiltinger, der inzwischen als Mitglied des Landtags (MdL) auf fünf Jahre Parlamentsarbeit in Mainz zurückblicken kann. Als Stellvertreterin (B-Kandidatin) wird die Hermeskeiler Stadtbürgermeisterin Lena Weber vorgeschlagen und mit 29 Ja-Stimmen aufgestellt. Die Frage nach möglichen Gegenvorschlägen, die Kreisvorsitzender Dirk Bootz als Versammlungsleiter stellt, verhallt unbeantwortet.

Zuvor, bei seiner Begrüßung, hat Bootz außer den Delegierten auch Gäste auf der Liste: die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, den stellvertretenden SPD-Landesvorsitzenden und Landtagsfraktionsvorsitzenden Alexander Schweitzer, MdL Ingeborg Sahler-Fesel, die 32-jährige Verena Hubertz als künftige Bundestagskandidatin der SPD Trier und Trier-Saarburg sowie den Reinsfelder Ortsbürgermeister Uwe Roßmann (SPD). Der antwortet als „Hausherr“ mit einem informativen Gruß über Reinsfeld und einem Lob an MdL Rommelfanger für dessen Arbeit in Mainz.

Dann sind die Gäste aufgefordert, einige Worte an die Delegierten zu richten. Als Erste erklimmt Verena Hubertz die gegen Corona gesicherte Bühne. „Das ist meine erste offizielle Rede“, sagt sie und wechselt gleich zum Kandidaten Rommelfanger und seine Arbeit in den letzten fünf Jahren. Hubertz: „Das ist einer, der steht morgens um 5 Uhr vor einem Betrieb, um mit den Leuten sprechen zu können.“ Und zur B-Kandidatin Weber meint sie: „Sie hat im Hermeskeiler Rathaus die Vorhänge von den Fenstern entfernt und Alt und Jung zum Mitwirken eingeladen.“

Die deutsche Politik sei in diesen Monaten auf Sicht gefahren, und die Wirtschaft dürfe nicht erwarten, alles sei nur ein böser Traum gewesen, aus dem man dann erwache. Dann ruft Schweitzer die Versammelten auf, mit aller Kraft den Kandidaten im Wahlkampf zu unterstützen. Er warnt davor, zu sehr auf positiv klingende Umfragen zu schielen, denn „das genügt in Rheinland-Pfalz nicht, da die Wähler hier in ihrem Wahlverhalten hoch mobil sind“. Schweitzer: „Nutzt die Zeit, die euch bleibt. Der Lothar kennt seinen Wahlkreis und hat ihn in den letzten fünf Jahren hervorragend vertreten.“