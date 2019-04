Die Saison im Freilichtmuseum Roscheider Hof ist eröffnet – und wie! 800 Menschen kamen an den ersten beiden Tagen. Doch eine Sorge begleitet den Träger weiter.

Wir schreiben das Jahr 1809. Erschöpfte Truppenteile Frankreichs und des Rheinbundes sind auf dem Rückmarsch. Sie sollen sich in Konz erholen. So zusammengewürfelt sah die Truppe auch aus, als sie zur Saisoneröffnung am Sonntag im Freilichtmuseum Roscheider Hof exerzierte.

Es hat Tradition, dass hier zwischen historischen Häusern aus dem Hunsrück die Geschichte mit echten Menschen in authentischer Kleidung (und Verhalten) die Geschichte lebendig wird. Mehrfach können das in diesem Jahr Besucher in der neuen Saison bewundern.

Bis Oktober, wenn die Tore wieder geschlossen werden, ist auch das künstlerische Werk von Klaus Gerteis zu sehen. Der Maler aus Aach, der seit vielen Jahren seine Zinnfigurensammlung im Museum präsentiert, zeigt 60 seiner fast 300 Aquarelle, die in den letzten 20 Jahren bei Wanderungen entstanden sind. Die Bilder sind nicht verkäuflich, aber ein Bildband hält alle fest und kann erworben werden. Mit dem Erlös wird das Museum unterstützt.

„Statt Fotokamera hatte ich immer eine Malausrüstung, Block und Pinsel dabei“, erklärt Gerteis bei der Eröffnung. Entstanden sind die Bilder „am Wegesrand“. Und so heißt auch seine Ausstellung.

Drei großformatige Ölgemälde sind Collagen verschiedener Aquarelle. Menschen finden sich nicht auf den Bildern. „Das überlasse ich den scharfen Linsen der Kameras“, ist die Haltung des ehemaligen Historikers an der Universität Trier, der bald seinen 80. Geburtstag feiert. Malen bringe Freude und entspanne ihn, fügt er hinzu. Weniger entspannend ist für Museumsleiter Helge Klaus Rieder, dass er immer noch keine Pächter für die die Gastronomie gefunden hat. „Wir hatten in vergangenen Jahren bis zu 70 000 Besucher. Diese Zahl ist im letzten Jahr auf 50 000 gesunken“, bedauert er. Das Problem: Pächter kann nur werden, wer Gastronomie gelernt hat und kein Quereinsteiger ist. „Wir hatten zehn ernsthafte Bewerbungen für die Hofschänke. Diese Leute hatten aber wieder Probleme, Personal für die Küche und den Service zu finden“, erklärt er.

Dabei könnten in diesem Freilichtmuseum, das es in ähnlicher Form nur in Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) und Kommern (Kreis Euskirchen-Nordrhein-Westfalen) gibt, Gastronomen durchaus gute Geschäfte machen, meint Rieder: „Hier haben schon viele Hochzeiten und Weihnachtsfeiern stattgefunden.“

Während die Soldaten von vor 200 Jahren exerzieren, satteln Frank Wehrlin und Tochter Lea ihre Schlachtrösser. Die beiden stellen Offiziere des Großherzoglichen Badischen Husarenregiments dar. „Das Dorf im Freilichtmuseum ist perfekt dafür“, freut sich der historische Offizier. Aus den Ereignissen vor 200 Jahren sei das heutige Europa erwachsen. Besucherin Lisa Hoffmann aus Konz freut sich: „Hier werden meine Erwartungen voll erfüllt.“ Der Roscheider Hof baue eine Beziehung zur Vergangenheit auf, und das sei immer eine spannende Sache. Geschätzt 800 Besucher sahen das an den beiden ersten Tagen der Saison ähnlich und ließen sich auf eine Reise in die Vergangenheit ein.