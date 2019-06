Kultur : Feiern und Gutes tun auf dem Galgenberg

Wiltingen Der Verein „a mundo – Hilfe für die Kinder dieser Welt“ hat zum Benefizkonzert nach Wiltingen eingeladen.

Der Galgenberg in Wiltingen füllte sich schnell. Was für ein Tag: Wunderschönes Wetter, viele gutgelaunte Menschen und eine gute Sache. Der Verein „a mundo – Hilfe für die Kinder dieser Welt“ hatte zum diesjährigen Benefizkonzert eingeladen. Die Band Die Lehmanns aus Wasserliesch mit Ralf Lehmann, Giuseppe Lehmann und Wolly Lehmann spielten gekonnt, was die Instrumente hergaben, und begeisterten die Zuschauer über Stunden bis weit in die Nacht hinein.