Verein : Geburtstagsfeier mit Kampfansage

Der Verein der Landwirtschaftlichen Fachschulabsolventen (VLF) wurde am 19. Dezember 1948 gegründet, was nur mit Genehmigung der französischen Besatzungsmacht möglich war. Gründungsvorsitzender wurde Johann Baptist Linden. Die Schule zog in das Gebäude des heutigen Hotels zur Post. In den 50er Jahren wurde ein Neubau Im Blümchesfeld errichtet, in dem heute eine Kindertagesstätte untergebracht ist. Die 250 Mitglieder aus Saarburg, Konz und Kell, die dem Verein auch nach der Schließung der Schule 1974 die Treue hielten, verstehen sich als Bindeglied zwischen allen landwirtschaftlich orientierten Organisationen wie dem Bauernverband und den Landfrauen.