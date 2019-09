Stadtentwicklung : Für ein immer schöneres Saarburg

Zwei Projekte auf einem Bild: Am neuen Geländer der Panoramatreppe präsentieren James Harlow, Karl-Heinz Thiel, Wolfgang Niewel und Conny Bausch (von links) vom Verkehrs- und Verschönerungsverein in Saarburg den neuen Fotokalender des Vereins. Foto: Herbert Thormeyer

SAARBURG 150 000 Euro in zehn Jahren: Der Verkehrs- und Verschönerungsverein hat in Saaburg viel investiert und bewirkt – und sprüht vor neuen Ideen.

Es sind nur einfache Stahlrohre, aber sie geben Sicherheit auf mehr als 200 Stufen: Für das neue Geländer an der Panoramawegtreppe in den Weinbergen hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Saarburg 11 000 Euro bezahlt.

Seit 1886 gibt es diesen Verein, seit 41 Jahren die Mittwochskonzerte mit Verlosungen. Geld für Verschönerungsprojekte kommt aber auch von Spendern, Sponsoren und den Beiträgen der rund 150 Mitglieder. „In den letzten zehn Jahren haben wir 150 000 Euro investiert“, sagt Conny Bausch vom VVV-Vorstand. Allein der Panoramaweg, ein Projekt aus dem Jahr 2015, hat 30 000 Euro gekostet. Weitere Beispiele sind das Wasserband mit Verweilzone am Fruchtmarkt (20 000 Euro), der Rundweg um die Burg, der so genannte Churbelumweg (12 000 Euro), die Beleuchtung des Schornsteins an der Kulturgießerei (5000 Euro). „Für das abgelaufene Jahr kommen wir auf 25 000 Euro“, rechnet Bausch vor.