Hermeskeil : Diskussion um Lichterglanz-Umzug

Hermeskeil In Hermeskeil gibt es immer wieder Beschwerden, der Stadtpark werde durch den Weihnachtsmarkt zu stark geschädigt. Die Veranstalter suchen gemeinsam nach einer Lösung.

„Der Weihnachtsmarkt ist ein Kind von uns allen, das wir hegen und pflegen“, sagt Christian Kruchten, Vorstandsmitglied beim Hochwald Gewerbe Verband (HGV), über den Lichterglanz im Hermeskeiler Stadtpark. Gleichwohl sei dem HGV bewusst, dass es neben vielen positiver Reaktionen seit Jahren Beschwerden gebe. „Der Park ist nach dem Weihnachtsmarkt so ramponiert, dass er im Prinzip das ganze Jahr für größere Veranstaltungen nicht mehr zu gebrauchen ist“, beschreibt Kruchten das Dilemma. Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) wolle den Park allerdings gern mit mehr Leben füllen, vor allem angesichts des 2020 bevorstehenden Jubiläums 50 Jahre Stadt Hermeskeil. So kurzfristig könne man das Problem zwar nicht lösen. „Aber wir arbeiten gemeinsam daran“, sagt Kruchten.

„Durchaus vorstellbar“ sei ein Umzug in den St.Fargeau-Park. Allerdings müssten laut HGV-Vorstand Dieter Nels zunächst das Konzept angepasst, eine Bühne geschaffen und der Park hergerichtet werden. Ein Umzug sei zudem nicht die einzige Option. „Dass wir die besondere Stimmung im Stadtpark aufgeben würden, ist natürlich ein Thema für uns“, sagt Nels. „Zumindest unser Jubiläum, die zehnte Auflage, nächstes Jahr noch dort zu feiern, wäre eine Supersache.“ Laut der Stadtchefin ist der Lichterglanz ein „Leuchtturm“, der der Stadt viel „positive Werbung“ beschere und eine klare Verbesserung zum Vorgänger in der Fußgängerzone sei. Die Stadt prüfe daher gemeinsam mit dem HGV, ob es am Aufbau des Hüttendorfs etwas zu optimieren gebe, um den Parkboden in besserem Zustand zu hinterlassen. „Am Ende müssen wir einfach schauen, was sinnvoller ist – Umzug oder im Stadtpark bleiben.“