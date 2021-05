Wirtschaft : Details zu Amazon-Plan für Saarburg sickern durch

Der Logistikkonzern Amazon will sich im Gewerbegebiet Irscher Straße II ansiedeln. Am Mittwoch beraten Saarburger Stadtrat und der Bauausschuss in dieser Sache. Der maßgebliche Planentwurf mit neuen Informationen liegt dem TV vor. Foto: dpa/Peter Steffen

Saarburg Der Saarburger Gewerbeverband fordert mehr Transparenz in Bezug auf die mögliche Ansiedlung. Ein nichtöffentlicher Entwurf, der dem TV vorliegt, beantwortet einige Fragen zum möglichen Umfang des Projekts.

Zehn Argumente nennt der Saarburger Gewerbeverband (SGV) gegen die möglichen Ansiedlung eines Logistikzentrums im Beuriger Gewerbegebiet in einem Brief, den der Vorstand an die Entscheidungsträger der Stadt Saarburg adressiert hat (siehe Info). Das Schreiben haben die Gewerbetreibenden mit Blick auf die Sitzungen des Bauausschusses und des Stadtrats, die auf Mittwoch, 5. Mai, terminiert sind, verfasst. Die beiden Gremien diskutieren dann um 14.30 Uhr und um 19.30 Uhr über eine mögliche Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Irscher Straße II. Einer von zahlreichen Änderungspunkten: die Anfrage eines großen Logistikkonzerns, der sich dort ansiedeln möchte (der TV berichtete).

Wie sich in den vergangenen Wochen herauskristallisiert hat, aber vom Unternehmen noch nicht bestätigt wurde, handelt es sich um den US-Großkonzern Amazon. Dieser wolle dort – so lauten noch unbestätigte Gerüchte – möglicherweise ein Logistikzentrum bauen, in dem später bis zu 1000 Menschen arbeiten könnten. Bestätigt hat die Saarburger Verwaltung bisher jedoch nur, dass die Gebäudegesellschaft Saarburg Gespräche mit dem Unternehmen führe.

Öffentlich bekannt sind die Details bisher nicht. Deshalb sehen die Saarburger und auch die SGV-Vorsitzende Janine Russo noch sehr viel Klärungsbedarf. „Wir sind nicht dafür und nicht dagegen. Anhand der Spekulationen haben wir einen Fragenkatalog erstellt“, sagt sie über das Schreiben. In dem Schreiben selbst erklärt der SGV-Vorstand, dass 85 Prozent der Mitglieder in einer Befragung angegeben hätten, dass sie die Ansiedlung eines großen Logistikzentrums in Saarburg sehr negativ sähen. Negative Auswirkungen solcher Ansiedlungen seien in den unterschiedlichsten Medien nachzulesen. „Es erstaunt uns, dass in der Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt des Bauausschusses und des Stadtrates all diese negativen Punkte nicht beleuchtet werden“, heißt es in dem SGV-Schreiben. Dabei handele es sich um eine Umplanung des Gebiets „von kleinparzelliger offener Struktur zu einem einzigen großen Komplex“. Auch die maximale Bauhöhe von zehn Metern über Geländeniveau werde aufgegeben, heißt es weiter in dem Schreiben. Der SGV verweist darin unter anderem auf eine Teilbaugenehmigung, mit der der Bauausschuss am 31. März vorbereitende Erdarbeiten erlaubt hat, die den Bau eines dreigeschossigen Logistikzentrums ermöglichen sollten.