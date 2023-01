Deutsch-Französische Freundschaft : „Harmonie“-sches Konzert und Politische Bildung

Saarburg Ein deutsch-französisches Konzert und eine multimediale Info- und Diskussionsveranstaltung

(DT) Die Stadt Saarburg lädt anlässlich der Jubiläen für Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr zu einem gemeinsamen Konzert der Musikvereine Saarburg und Harmonie Municipale de Sarrebourg in der Stadthalle ein. Der Eintritt ist frei. Klassiker der Blasmusik aus Frankreich und Deutschland stehen auf dem Programm, das vorherige Konzert dieser Art zu den Jubiläumsfeiern im November 2022 in Sarrebourg wurde vom Publikum gefeiert. Die beiden Musikvereine musizieren seit Anfang der 1980er-Jahre regelmäßig miteinander und es sind echte Freundschaften entstanden. Das spürt man auch im Zusammenspiel voller durch Sympathie getragener Harmonie.

Interessierte sind außerdem eingeladen zu einer multimedialen Live-Dokumentation zur Geschichte des Elysée-Vertrages am Montag, 16. Januar, um 14 und um 19 Uhr in der Stadthalle Saarburg. Der Eintritt ist ebenfalls frei. Jeweils im Anschluss an die Dokumentation besteht die Möglichkeit unter Leitung des Mainzer Politologen Ingo Espenschied miteinander ins Gespräch zu kommen.