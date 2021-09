Dorfentwicklung : Deutsche Post eröffnet neue Filiale in Reinsfeld

Deutsche Post eröffnet neue Filiale in Reinsfeld

Reinsfeld (red) Schirras Wirtshaus zur hohen Wurzel ist ab sofort eine Partnerfiliale der Deutschen Post, wie das Unternehmen dem TV am Dienstag mitgeteilt hat.

Die Filiale im Herrensteg 2 in Reinsfeld biete neben der Annahme von Päckchen, Retouren, Briefen und Expresssendungen auch den Verkauf von Brief-, Paket- und Einschreibemarken an. Außerdem können Pakete abgeholt und Prepaid Handyaufladungen erworben werden. Insgesamt 49 Wochenstunden soll die neue Annahmestelle im Herrensteg 2 geöffnet sein.