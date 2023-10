Bald ist Schluss Warum die Post in Reinsfeld schließt und wie es weitergehen könnte

Es herrscht am Nachmittag reger Betrieb in der kleinen Postfiliale neben Schirra’s Wirtshaus in Reinsfeld. Alle fünf Minuten öffnet sich die Eingangstür und eine Kundin oder ein Kunde kommt mit einem Paket oder Päckchen unter dem Arm herein. Seit Oktober ist die Filiale der Deutschen Post in dem Anbau neben der Gaststätte am Herrensteg 2 eingerichtet. Doch in wenigen Wochen wird damit Schluss sein.