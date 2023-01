Ferienprogramm : Kinder erleben Abenteuer im Trassemer Wald

Bei den Ferien-Waldwochen der Deutsche Waldjugend in Trassem unterstützt ein junges Leitungsteam aus qualifizierten Betreuerinnen und Betreuern die Kinder dabei, eigene Spielideen zu realisieren. Foto: TV/Deutsche Waldjugend, Falkenhorst Trassem e.V.

Trassem Die Deutsche Waldjugend Trassem bietet wieder ein zweiwöchiges Sommerferienprogramm für Kinder von sieben bis zwölf Jahren an.

Die Deutsche Waldjugend, Falkenhorst Trassem e.V. bietet in diesem Jahr zum 17. Mal interessierten Kindern ein zweiwöchiges Ferienprogramm an. Und zwar vom 21. August bis 1. September. Das diesjährige Motto der Ferien-Waldwochen verspricht jungen Menschen im Alter von sieben bis zwölf Jahren unter dem Motto „Raus aus der Bude – rein ins Abenteuer Wald!“ spannende und lehrreiche Erlebnisse. Dabei soll es viele Gelegenheiten geben, eigene Ideen und Träume auszuleben und neuen Freundinnen oder Freunden auf Abenteuern im Erlebnisraum Wald zu begegnen. Traditionell werden die Ferien-Waldwochen am Walderlebniszentrum Trassem durchgeführt und durch die Ortsgemeinde Trassem und das Forstamt Saarburg unterstützt.