Mühlentag : Deutscher Mühlentag im Mühlenmuseum Saarburg

Saarburg Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung veranstaltet zum Deutschen Mühlentag einen Tag der offenen Tür in den noch gut erhaltenen Mühlen in Deutschland. Das Mühlenmuseum Saarburg ist mit dabei und feiert diesen Tag mit dem traditionellen Mühlenfest am Pfingstmontag, 10. Juni, ab 11 Uhr in der „Hackenberger Mühle“ (heute Mühlenmuseum) unterhalb des Wasserfalls.

