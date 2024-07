Screenshot statt App Konzer beobachtet Fahrgäste mit ungültigem Deutschland-Ticket: Sind die Kontrollen zu lasch?

Andy K. aus Konz fährt regelmäßig mit der Bahn oder dem Bus. Deshalb nutzt er das Deutschland-Ticket. Das Ticket kostet zurzeit 49 Euro pro Monat. Doch dieser Preis scheint einigen, so der Eindruck von K., schon zu hoch zu sein. Der 46-Jährige sagt: „Viele haben nur einen Screenshot auf dem Handy, der Schaffner scannt das ab, und sie fahren weiter.“ Genaue Kontrollen gebe es oft nicht. Während er in der Bahn auch schon mal beobachtet habe, dass jemand beim nächsten Haltepunkt „rausgeschmissen“ worden sei, werde in den Bussen teils überhaupt nicht kontrolliert, beschreibt Andy K. seine Erfahrungen.