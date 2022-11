Heimat : Neues für die Nachwelt – der 35. Schellemann ist da

Info

Derzeit unterstützen 119 Mitglieder den Kulturgeschichtlichen Verein bei seiner Arbeit oder sind selbst aktiv mit dem Ziel, möglichst viel Wissen über vergangene Ereignisse in der Region zu bewahren und diese auch in größere Zusammenhänge zu setzen. Wer als neuer Hobby-Historiker mitmachen, oder auch den Verein mit seinem Mitgliedsbeitrag unterstützen möchte, kann sich per Mail mit dem Vorsitzenden Dittmar Lauer unter dittmar.lauer@t-online.de oder info@hochwald-archiv.de in Verbindung setzen. Eine Internetseite ist in Planung und soll Ostern frei geschaltet werden.