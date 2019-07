Markttage : Besucher feiern bis tief in die Nacht

Besucher feiern bis tief in die Nacht

Regenschirme und Radlerhosen bestimmen das Bild auf der Graf-Siegfried-Straße am Sonntagmittag. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg. Anstrengend für Veranstalter und Stadtläufer, heiß und entspannt für etwa 15 000 Besucher. Die 43. Auflage der Saarburger Markttage schreibt Erfolgsgeschichte.

Bis spät in die Nacht haben Tausende Besucher in der Innenstadt die 43. Auflage der Traditionsveranstaltung gefeiert, die Nachbarregionen Luxemburg und Frankreich, aber auch niederländische Urlauber waren stark vertreten und, – auch das ganz traditionell – es sind viele aus der Gegend stammende Leute angereist, um einmal im Jahr ein großes Wiedersehen mit alten Freunden und Familie zu feiern.

Besonders die Stadtläufer am Freitagabend hatten unter der Hitze gelitten, dennoch konnten der Veranstalter und die Fortuna Saarburg neue Teilnehmerrekorde (750 Läuferinnen und Läufer in allen Altersklassen) und Bestzeiten vermelden.

Am Freitag- und Samstagabend konnten er und viele Tausend andere auf zwei Bühnen am Boemundhof und Fruchtmarkt ein kühlendes Bierchen schlürfen. Bis spät in die Nacht wurde friedlich und ohne besondere Störungen gefeiert. Eine entspannte Atmosphäre herrschte auch tagsüber, die Geschäfte und Marktstände erfreuten sich guten Zuspruchs, die Freiluftgastronomie war rappelvoll.