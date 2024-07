Blumen gegen Einsamkeit Aktion „Flaschengarten“: Wie Menschen in Hermeskeil anderen eine Freude bereiten

Hermeskeil · Blumen aller Art, die in kleinen Gefäßen gepflanzt werden: Mehr als 350 dieser kleinen sogenannten „Flaschengärten“ haben Menschen in den vergangenen Wochen im Mehrgenerationenhaus in Hermeskeil gepflanzt und dann verschenkt.

10.07.2024 , 16:28 Uhr

Bunte Blumen gegen die Einsamkeit – Die Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen des Hochwald-Altenzentrums St. Klara Hermeskeil freuen sich über die „Flaschengärten“, die rund 60 Helfer im Mehrgenerationenhaus gepflanzt haben. Foto: Florian Blaes

Von Florian Blaes