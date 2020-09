HANDEL : Analog auf Schnäppchenjagd

Schade, dass die nur bis zum nächsten Regen hält: Fabian Endress, Lilly Olinger und Marlon Endress (von links) malen bei der Kindermalaktion zum Heimatshoppen eine Olchi-Figur aufs Hermeskeiler Pflaster. Foto: Herbert Thormeyer

Saarburg/Hermeskeil Die Aktion Heimatshoppen will Kunden weg vom Online-Handel und hin in die Innenstädte ziehen. In Saarburg und Hermeskeil hat das am Wochenende geklappt – einigen sogar zu gut.

Wenn man am Samstagmittag als Einheimischer durch die Innenstadt von Saarburg eilt, wird man höchstwahrscheinlich von einem der vielen Tagestouristen nach dem heimlichen Wahrzeichen gefragt: „Wo geht es denn zum Wasserfall?“ Das zeigt, dass auch am „Heimat-Shoppen“-Wochenende vor allem auswärtige Besucher das Bild auf den Straßen zwischen den Kreiseln an der Graf-Siegfried-Straße prägen. Dennoch sind die meisten der Einzelhändler zufrieden mit der zweitägigen Aktion. Mit speziellen Angeboten – ob exklusiv oder besonders preiswert – wollen die Einzelhändler einen Kontrapunkt zum Online-Einkauf setzen. Dieser hatte ja gerade in der Corona-Krise nochmals mächtig zugelegt, fast täglich gab es Sensationsmeldungen über die Milliarden, die Amazon-Gründer Jeff Bezos scheffelt.

Neben den Tagestouristen, deren Zahl wegen ausgefallener Auslandsreisen immens gewachsen ist, sind Luxemburger, Saarländer und Kunden aus dem Umland gekommen und kaufen ein. „Wie ein guter Samstag in Vor-Corona-Zeiten, endlich mal wieder“, sagt Stefan Müller vom Modehaus Müller-Hamann. Auch die Gastronomie rund um den (Wahrzeichen-) Wasserfall ist rappelvoll, kaum ein Stuhl bleibt unbesetzt. „Hier ist es uns zu voll“, sagen allerdings Henk und Ellie aus Amsterdam. „Wir gehen zu unserem Wohnmobil an die Saar zurück.“ Die Kehrseite der Medaille eben.

Ganz schön was los: Die Saarburger Innenstadt ist beim Heimat-Shoppen gut gefüllt. Foto: Dirk Tenbrock

In Hermeskeil zaubern derweil Fabian, Lilly und Marlon eine der Figuren aus dem Kinderbuch „Die Olchis“ auf das sonst so graue Pflaster der Hermeskeiler Fußgängerzone. Die Kindermalaktion ist Teil des Heimatshoppens, das nicht nur bei den Jungen gut ankommt. Eva Endress ist zu Besuch in Hermeskeil. Sie sagt: „Bei uns in Kevelaer gibt es sowas nicht. Das ist total toll hier.“

Rund 60 Kinder, die der Innenstadt ein bunteres Gesicht verliehen, hat die Marketingassistentin des Hochwald Gewerbevereins (HGV), Susanne Franzen, an zwei Tagen gezählt.

Von deutlich mehr Kunden in der Innenstadt berichtet ihr Vorsitzender Dieter Nels: „Gerade jetzt in der Corona-Zeit sind solche Aktionen wichtig.“

Was ihn noch mehr freue, seien Sätze, die mit „Ich wusste gar nicht, dass…“ beginnen. Das Angebot in der Nähe werde gerade wieder neu entdeckt.

Ein Beispiel dafür ist die Hermeskeilerin Kerstin Stuhlträger. Ihr ist die Beratung wichtig, die durch nichts zu ersetzen sei. „Was ich vor Ort bekomme, bestelle ich nicht im Internet.“ Sie freut sich über ihren Eindruck, dass es immer weniger Leerstände gibt.