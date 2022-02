Einzelhandel : Ehemaliger Rewe in Konz: Abriss für Sommer geplant - Wie es dort weitergehen soll

Diese Ansicht zeigt, wie der Gebäudekomplex aussehen soll, der auf dem Gelände des ehemaligen Rewe-Marktes in Konz entstehen soll. Foto: TV/Kremer, Christian

Konz Ein Investor will einen Penny-Markt in Konz bauen. Auf Bitten des Bauausschusses hat er weitere Unterlagen eingereicht. Das Gremium sieht aber noch Verhandlungsbedarf. So ist der Sachstand beim wohl wichtigsten Projekt in Sachen Nahversorgung für die Saar-Mosel-Stadt.