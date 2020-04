Info I

Markus Lammes, Leiter der Außenstelle der Geschwister-Scholl-Schule in Hermeskeil, ist am ersten Tag nach der Corona-Auszeit voll des Lobes über seine Schüler. Er sagt: „Sie waren sehr einsichtig. Es scheint so, dass sie sich ihrer Verantwortung als Vorbilder für andere Schüler und für ihre Mitmenschen bewusst sind.“ Es habe keine Ermahnungen gegeben. Er wünsche sich nur noch solche Schultage. Auch die Schulleiter der Berufsbildenden Schule Wirtschaft in Trier (mit 3600 Schülern die größte BBS in der Region Trier) und des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Trier-Ehrang ziehen ein positives Fazit. Die meisten Schüler hätten Schutzmasken dabeigehabt, sagen Gabriele Groß und Andreas Gehendges. Gehendges spricht von entspannter Stimmung bei den nicht ganz 50 Abiturienten in Ehrang. An der Berufsbildenden Schule sind es am Montag 300 Schüler. Die Abstände in den Klassenzimmern einzuhalten, ist laut beiden Schulleitern unproblematisch. Sie melden ausreichend Vorräte an Seife und Desinfektionsmittel.