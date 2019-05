später lesen Verkehr Die Bahn arbeitet in der Nacht am Bahnhof Konz FOTO: dpa / Laurent Cipriani FOTO: dpa / Laurent Cipriani Teilen

(red) Im Bereich Konz arbeitet die Deutsche Bahn derzeit an den Gleisen. In der Nacht zum Samstag werden im Bahnhof Konz Weichengroßteile ausgetauscht. In der Nacht zum Sonntag folgt der Einbau von neuen Schienen. (red)