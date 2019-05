Veranstaltung : Klingende Integration

Saarburg Zehn Musiker aus sechs Ländern: Die Band Shaian gastiert in der Saarburger Kulturgießerei.

„Die muss ich für die Woche der Demokratie nach Saarburg holen.“ Das stand für Anette Barth, Geschäftsführerin des Lokalen Bündnisses für Familie – mit Sitz in der Saarburger Kulturgießerei – fest, als sie die Gruppe Shaian in Mainz erlebt hatte. Die Band tritt in unterschiedlicher Zusammensetzung auf, singt in Englisch, Deutsch, Fasi, Arabisch, Indonesisch, Türkisch und Spanisch. „Die Lieder repräsentieren die jeweilige Kultur“, erklärt Managerin Dagmar Kern. „Das ist wie ein Eintopf, der viele Geschmäcker vereint“, fügt Gitarrist Michael Halberstadt hinzu.