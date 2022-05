Kommunalpolitik : Wer vertritt Bürgermeister Jürgen Dixius künftig?

Info

Die Wahl der/des Beigeordneten der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell erfolgt in der Ratssitzung am Dienstag, 17. Mai, ab 18 Uhr. Gewählt wird im öffentlichen Teil der Sitzung, aber in geheimer Abstimmung. Es kann sein, dass die Öffentlichkeit dennoch nicht die Namen aller Apiranten auf das Amt in der Sitzung erfährt. Denn nur diejenigen, die sich fristgerecht beworben und in der Sitzung dann auch vorgeschlagen werden, können laut Gemeindeordnung anschließend gewählt werden. Nur wenn niemand vorgeschlagen würde, stünden laut Bürgermeister Jürgen Dixius alle Bewerber zur Wahl. Ernannt und vereidigt wird der/die gewählte Beigeordnete laut Sitzungsvorlage in der darauffolgenden Sitzung des Verbandsgemeinderats am 12. Juli.