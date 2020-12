Verkehr : Brunostraße in Karthaus wird bis Weihnachten vollgesperrt

Konz (red) Die Abwasserkanalisation an der Ecke Brunostraße/Hubertusstraße wird umgebaut. Um ein benötigtes Schachtbauwerk zu errichten, wird ab Mittwoch, 09. Dezember der Straßenabschnitt der Brunostraße bis zur Einmündung Hubertusstraße in Konz-Karthaus für den Gesamtverkehr gesperrt.

Die Regelhaltestellen an der Evangelischen Kirche können für diesen Zeitraum nicht direkt angefahren werden. Daher werden Ersatzhaltestellen für diesen Zeitraum aufgebaut: für die Strecke in Richtung Konz-Dammstraße hinter der Kirche, fußläufig zur Karthäuserstraße und in Richtung Karthaus-Brunostraße an der Karthäuserstraße/Ecke Hubertusstraße.