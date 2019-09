Einweihung in Konz : Ein Haus auf zwei Fundamenten

Konz Lob für eine ungewöhnliche Kooperation gab es bei der Einweihung des Neubaus, in dem die Caritas-Sozialstation Konz nun Zuhause ist – gemeinsam mit Menschen, die sonst nicht allein leben könnten.

Mit dem Umzug in die Karthäuser Straße 157 kehrt die Caritas-Sozialstation Konz zu ihren Wurzeln zurück. Dort, wo jetzt der moderne Neubau steht, befand sich bis zum Abriss 2017 die alte Grundschule, in der die Caritas-Sozialstation nach ihrer Gründung 1973 für einige Jahre untergebracht war.

Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung ist nun der Neubau eingeweiht worden, der sich harmonisch in das Straßenbild einfügt. Neben dem Stützpunkt der Sozialstation befinden sich in dem Gebäude auch elf Wohnungen, in denen psychisch beeinträchtigte Menschen leben. Sie werden vom Gemeindepsychiatrischen Zentrum Robert-Walser-Haus in Saarburg ambulant betreut.