Konz : Aufeinander zugehen und neugierig sein

Premiere für das neue Gemeindezentrum: In der Fotoausstellung „Leben in Konz“ sind großformatige Porträts zu sehen. 50 Menschen kamen zur Eröffnung. Foto: Matthias Willems

Konz Die erste Veranstaltung im neuen Gemeindezentrum Karthaus widmet sich dem Zusammenleben verschiedener Kulturen. Zur Eröffnung einer Foto-Ausstellung gibt’s eine interessante Diskussion.

Die Wände sind hell und freundlich, und die vielen Glasflächen sorgen, wie Christoph Urban es ausdrückt, für Transparenz. „Das ist ein meilenweiter Unterschied zum alten Gemeindezentrum aus den 60er Jahren“, sagt der Pfarrer der evangelischen Gemeinde, der sichtlich stolz auf das neue Gebäude ist. Gemeinsam mit verschiedenen städtebaulichen Maßnahmen soll es Teil der „Neuen Mitte Karthaus“ werden. Ein Untermieter ist zum Beispiel die Diakonie mit einer Migrationsfachberatung. „So bekommt die Neue Mitte in Karthaus einen sozialen Anstrich“, sagt Urban.

Abzüge der Bilder können nach jedem Gottesdienst bestellt werden, gleichzeitig besteht Gelegenheit, sich die Bilder anzusehen. Am Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr gibt es eine Beamer-Schau in der Volkshochschule Konz. Eintritt: vier Euro.

Auf den großformatigen Bildern werden Konzer Bürger aus allen Ländern und Kulturkreisen gezeigt. „Die Bilder zeigen keine künstlichen Welten, sondern echte Menschen in einer echten kleinen Stadt“, sagt Pfarrerin Anna Peters. „Die Bilder sind besonders und erzählen auch Geschichten.“

Günther Frenzen hat die Ausstellungseröffnung zum Anlass genommen, über das Zusammenleben in der Stadt, besonders mit Menschen aus fremden Ländern, zu diskutieren. „Das größte Problem ist sicherlich die Sprache“, sagt Ingrid Wecker, die elf Jahre in Ägypten gelebt hat und arabisch spricht. „Wenn man von der Gesellschaft akzeptiert werden will, muss man die Sprache lernen.“