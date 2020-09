EU-Förderung : Geld für DIE Genussregion Deutschlands

Mehring-Lörsch Wir-Gefühl, Förderung der Weinkultur und Wertschätzung für die Region: Um diese Ziele an der Mosel umzusetzen, gibt es mehr als eine halbe Million Euro von der EU.

Nur ein Teil davon ist ihre neue „Vinothek am Flusskilometer 174“, ein Glaskubus, giebelseitig angebaut an Adams’ Elternhaus, ein für die Region typisches Winzerhaus, in dem nun Gäste übernachten können. Weitere Bausteine ihres Projekts sind die neu angebaute historische Rebsorte „Gelber Kleinberger“, der Erhalt des Steillagenweinbaus und die Vermarktung regionaler Lebensmittel am Knotenpunkt beliebter überregionaler Rad- und Wanderwege.