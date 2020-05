Corona-Krise : Feuerwehr dankt umsichtigen Bürgern

Saarburg/Konz/Hermeskeil Die Freiwillige Feuerwehr Saarburg freut sich über wenige Einsätze in den schwierigen Zeiten der Pandemie. Ganz sicher sind sich die Verantwortlichen bei den Ursachen dafür allerdings nicht.

Die Zahlen zeichnen ein deutliches Bild: 2019 ist die Freiwillige Feuerwehr Saarburg 129 Mal ausgerückt, also etwa elf Mal pro Monat. In dieser Art ging auch das Jahr 2020 los. Im Januar waren die Einsatzkräfte zwölf Mal unterwegs, im Februar acht Mal. Dann kam die Pandemie, und die Zahlen brachen ein. Im März waren es noch drei Einsätze, im April sechs und im Mai vier.

Doch in Zeiten der Pandemie ist offensichtlich nichts normal Die Zahl der Einsätze sank laut Mettlach deutlich. Doch warum? So ganz genau wissen das die Feuerwehrleute nicht. Mettlach sagt: „Da kann man nur Mutmaßungen anstellen.“ Ein Teil des Rückgangs ist sicherlich durch den verringerten Straßenverkehr zu erklären. Denn der hat die Zahl der Unfälle und damit auch der Feuerwehreinsätze sinken lassen. Aber sonst? Mettlach mutmaßt: „Die Eltern passen offensichtlich gut auf die Kinder auf.“ Und weiter? Sind die Menschen eher entspannt, weil sie viel zu Hause sind, und verursachen deshalb weniger Brände, die laut Mettlach ja oft durch Unachtsamkeit entstehen?

Laut Stephan Klang, Mann für die Öffentlichkeitsarbeit der Wehr, ging es in etwa 40 Prozent der Einsätze der Saarburger Wehr im vergangenen Jahr um Brände, in weiteren 40 Prozent ging es um technische Hilfeleistungen bei Unfällen oder auch Unwettern, bei denen beispielsweise Bäume umfallen. Vielleicht war auch das Wetter zumindest in Saarburg in den vergangenen Wochen günstig?