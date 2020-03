Dorfentwicklung : Neuer Brunnen, Fitness und Begegnung für Jung und Alt

Der Brunnen in der Ayler Kirchstraße zerfällt. Er soll durch einen neuen ersetzt werden. Das will sich die Gemeinde 16 300 Euro kosten lassen. Foto: Herbert Thormeyer

Ayl Die Gemeinde Ayl arbeitet weiter an ihrer Infrastruktur mit Mehrgenerationenspielplatz, einem Anbau ans Bürgerhaus und neuem Brunnen.

Die Idee eines Mehrgenerationenspielplatzes am Sportplatz ist im Rahmen der Dorfmoderation geboren worden. „Die Zwölf- und 13-Jährigen wollten, dass auch Oma und Opa mitmachen können“, sagt der Ortschef mit Stolz. Solche Projekte sind in Ayl möglich, weil das Dorf eine Schwerpunktgemeinde ist, die auf besondere Förderung hoffen kann.

Mit rund 100 000 Euro ist das Projekt taxiert. Knapp die Hälfte davon kommt vom Land. Jetzt sind drei Spielgeräte für 16 250 Euro und drei Trimmgeräte für 15 339 Euro vom Ortsgemeinderat bestellt worden. „Liefern lassen können wir die uns erst, wenn feststeht, welche Firma den Garten- und Landschaftsbau übernimmt“, erklärt Büdinger. Rund 60 000 Euro stehen dafür noch zur Verfügung. In einem weiteren Bauabschnitt könnte noch ein Bolzplatz entstehen.

Der Brunnen in der Kirchstraße hat seine besten Tage definitiv hinter sich. Es fehlen bereits Steine. „Der Brunnen wird komplett abgerissen und mit einem neuen Trog und schönem Umfeld gestaltet“, erläutert Büdinger die Pläne, die sich der Rat 16 300 Euro kosten lassen will. Nach Abzug der Zuschüsse aus Leader-Mitteln bleibt ein Eigenanteil für die Ortsgemeinde von 8684 Euro. Darüber entschieden wird bei der LAG-Geschäftsstelle Moselfranken am 20. April. Im Sommer soll das Projekt umgesetzt werden, mit dem das Ortsbild weiter aufgewertet wird.