Trier und Kreis Trier-Saarburg : Streik in Kitas, Jobcenter, Saarburger Klinik und im Theater

Verdi hat für Dienstag zum Streik aufgerufen. Die Azubis im Saarburger Krankenhaus, Mitarbeiter in Kitas und in den Jobcenter sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Foto: TV/Marion Maier

Trier/Saarburg Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag landesweit Mitarbeiter im öffentlichen Dienst dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Die dritte Verhandlungsrunde in den Tarifauseinandersetzungen von Verdi und den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen soll am Donnerstag beginnen. Die Gewerkschafter sind unzufrieden mit dem bisherigen Angebot der Arbeitgeber. Vor diesem Hintergrund haben sie für Dienstag zum Streik aufgerufen.

Laut Stefan Schorr vom Verdi-Bezirk Saar Trier sind in der Region Trier folgende Einrichtungen davon betroffen: Kitas, das Saarburger Krankenhaus, die Agentur für Arbeit samt Jobcenter in der Region Trier und das Theater Trier. Wie groß die Beteiligung in den einzelnen Einrichtungen sein wird, kann Schorr nicht sagen. Was bislang zu den geplanten Streiks darüber hinaus bekannt ist:

Kitas In Trier bleiben laut Ernst Mettlach, Pressesprecher der Stadt, die beiden Einrichtungen Alter Garten in Alt-Tarforst und Estricher Weg am Dienstag geschlossen. Mettlach: „Es gibt dort eine Notbetreuung für Berufstätige, allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten.“ In den übrigen städtischen Kitas würden keine Einschränkungen erwartet. Ob Kindergärten im Kreis Trier-Saarburg vom Streik betroffen sind, kann Stefan Schorr von Verdi nicht sagen. Er teilt lediglich mit: „Bei den Kitas, die geschlossen bleiben, werden die Eltern kurzfristig, also am Montag, informiert.“

Krankenhaus Saarburg In der Saarburger Klinik sowie in den sieben öffentlich-rechtlichen Kliniken im Saarland sind die Azubis zum Streik aufgerufen. Laut Gewerkschaftssekretär Michael Quetting ist lange darüber diskutiert worden, wie mit der Situation umzugehen sei. Doch habe man in Zeiten von Corona Rücksicht nehmen wollen. Deshalb sollten die Auszubildenden für die Interessen aller eintreten. Quetting bezeichnet die Situation als „Zumutung“. „Die gemachten Vorschläge für das Gesundheitswesen sind dreist und alles andere als eine Aufwertung der Pflegeberufe. Da schwafeln Regierungsvertreter ständig über die notwendige Aufwertung der Pflege. Fachkräfte werden sich die nächsten drei Jahre mit auf niedrigem Niveau eingefrorenen Gehältern nicht gewinnen lassen.“

Agentur für Arbeit und Jobcenter In den Jobcentern in der Region Trier sowie in der Arbeitsagentur rechnet Geschäftsführer Heribert Wilhelmi nicht mit großen Auswirkungen des Streiks. „Der Organisationsgrad unserer Mitarbeiter in den Gewerkschaften ist gering“, sagt Wilhelmi. Deshalb geht er davon aus, dass die Kunden vor Ort bedient würden wie sonst auch.

Theater Trier Auch Tarifbeschäftigte, Auszubildende und Praktikanten des Theaters sind für Dienstag zum Streik aufgerufen. Deshalb muss laut Christoph Traxel, Leitung Kommunikation, die Vorstellung von „Auf und davon“ an diesem Tag ausfallen (siehe Kultur Seite 19).