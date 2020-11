Auszeichnung für Schulverpflegung : Grundschule Osburg erhält dritten Stern

Osburg Für die Qualität der Schulverpflegung wird die Bildungsstätte gemeinsam mit Köchin Lydia Willems im Rahmen der Initiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ ausgezeichnet.

Die Grundschule Osburg hat den 3. Stern für die Schulverpflegung ihrer Ganztagsschülerinnen und -schüler in der Mensa erhalten.

In einem mehrstufigen Qualifizierungsprozess über eine Zeitdauer von zwei Jahren erhält die Grundschule Osburg diese Auszeichnung im Rahmen der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz isst besser“.

Normalerweise findet die Übergabe der Auszeichnung in einer Feierstunde mit den am Prozess beteiligten Personen und Institutionen statt. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurde die Übergabe der dritten Urkunde im kleinen Rahmen realisiert. Betreut und begleitet wurde der Prozess von der Vernetzungsstelle der Kita- und Schulverpflegung in Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum sowie der Verpflegungsbeauftragten der Grundschule Osburg, Verena Jung.