Bescheid Mit zwischenzeitlich 1500 Besuchern war „Die Halle bebt“ eine der größten Partys im Hochwald. 2010 war Schluss – vorerst. Am Wochenende wird wieder gefeiert.

„Organisieren wir uns selbst“, sagen sich die Jugendlichen. Es ist der Beginn der Erfolgsgeschichte einer Party. Denn alles beginnt in jenem Jahr 1996 mit „zwei Musikboxen und vielen Ideen“, wie Frank Becker erklärt. Er ist damals einer der Jugendlichen, die nach Beschäftigung dürsteten. Zunächst organisieren er und seine Kumpels kleine Musikveranstaltungen unter dem Deckmantel der Ortsvereine, mit deren Erlös kleine Freizeiten finanziert werden. Neben den Tagesausflügen und Zeltlagern wird auch ein kleiner Jugendraum in der Dorfhalle eingerichtet.

Auch Frank Becker ist einer der Acts in der groß gewordenen Dorfdisko. Zusammen mit seinem Partner Bernd Hauprich tritt er als „Chaosbrüder“ auf. Doch es ist wie mit vielen solcher Veranstaltungen. Irgendwann ändern sich die Vorzeichen. Aus den Jugendlichen von 1996 werden Erwachsene. Berufe ändern sich, neue Veranstalter werden gebraucht. Und oftmals bedeutet das das Aus für ein solches Event. So auch in Bescheid. Im März 2010 bebt die Halle zum letzten Mal.

Die Halle wird also wieder beben – kurz vor Weihnachten. Am Samstag, 21. Dezember, geht es zurück in die Vergangenheit. Der Eintritt ist wie vor Jahren weiterhin frei. Los geht es um 20 Uhr. Auch der Veranstaltungsort bleibt gleich, wie könnte es anders sein. Die Jugendlichen von damals, die heute erwachsen sind, werden sich sicherlich noch einmal in die Mitte der Neunziger zurückversetzen.