Neue Räume Hausarztpraxis in Tawern: Selbst „einchecken“ wie am Flughafen

Tawern · Nach fast fünf Jahren konnte die Hausarztpraxis Dagmar Heinrichs am Montag ihre neuen Praxisräume in Tawern beziehen. Wie die neue Praxis aussieht und warum sie in einigen Bereichen besonders fortschrittlich ist.

09.04.2024 , 12:03 Uhr

Dr. Béatrice Hamm, Dagmar Heinrichs und Dr. Ingo Zerbe sind ab sofort in neuen Räumen in Tawern für ihre Patienten da. Foto: Jürgen Boie

Von Jürgen Boie