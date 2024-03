Jürgen Dixius‘ letzer Haushalt Die jetzigen und künftigen Baustellen der Stadt Saarburg

Für Jürgen Dixius war es in der vergangenen Stadtratssitzung nach 20 Jahren das letzte Mal, dass er als Stadtbürgermeister einen Haushaltsplan vorstellte. Damit an den großen und kleinen Projekten in Saarburg weiter gearbeitet werden könne, bat er um die Zustimmung für den Doppelhaushalt 2024/25. Alle hoben die Hand.