HERMESKEIL : Spiel, Spaß, Infos und Gäste aus Australien

HERMESKEIL Die Jugendherberge Hermeskeil hat ihr erstes Straßenfest organisiert. 14 Partnervereine und Organisationen waren mit von der Partie.

Einmal an der Feuerwehrspritze stehen, einmal einen Borkenkäfer durchs Mikroskop ganz groß sehen, beim Technischen Hilfswerk (THW) vorbeischauen oder einfach Kaffee und Kuchen genießen: Für Groß und Klein gab es tolle Angebote beim ersten Straßenfest der Hermeskeiler Jugendherberge.

„Es war mir wichtig, einmal alle unsere Kooperationspartner zusammenzubringen“, erklärte Betriebsleiterin Ines Bohn ihre Idee. Das waren am Sonntag 14, von den Kindergärten über Hilfsorganisationen bis zum Islamischen Kulturzentrum. Gemeinsames Feiern und dabei das Haus vorstellen, das auch besichtigt werden konnte, war dabei eine gute Kombination. Auch für die Karnevalisten vom Hermeskeiler Karnvalsverein Ruck-Zuck gab es dabei kein Zögern. „Wir unterstützen diese Veranstaltung gerne“, sagte Vorsitzender Jörg Hartig, der am Schwenker saß.

Die Hermeskeiler Jugendherberge ging bereits 1938 in Betrieb. Ines Bohn ist seit Anfang 2018 Betriebsleiterin. Sie hat elf Mitarbeiter, die sich um die jährlich 13 000 Übernachtungsgäste (2018) kümmern. Das Haus hat 25 Zimmer mit 112 Betten.

Bürgermeisterin Lena Weber fand die Idee toll: „Das ist ein sehr buntes Straßenfest mit einer hohen Konzentration an Vereinen und Organisationen.“ Das habe einen besonderen Charme, und die Besucher könnten sehen, was es in Hermeskeil alles gibt.