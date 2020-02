Kappensitzung : Närrische Geschichtsstunde

Kell am See Die Keller Narren widmen ihre Sitzung der jüngeren deutschen Vergangenheit sowie den dazugehörigen Hits und liefern originelle Interpretationen.

Die Stimme des Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht, hallt durch den Saal: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Doch! Die tänzerische Darstellung des geteilten und dann wieder vereinten Deutschland war der Höhepunkt der Prunksitzung des KC Callida in Kell am See. Alle Fluchtversuche wurden verhindert, aber das Volk drückte die Mauer ein, deren Steine die Showtanzgruppe Standrohr2B mitgebracht hatte.