Konzer Doktorstiftung : Frau Professor Ehrenstifterin

Konz Die Doktor-Bürgerstiftung würdigt das Engagement von Michaela Brohm-Badry für Konzer Kinder mit einem Ehrentitel.

Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung hat sich mit preisgekrönten Bildungsprojekten über die Region hinaus einen Namen gemacht. Dazu zählt auch die Lese-Lern-Förderung, bei der Lesepaten Kinder im Lesen, Sprechen und Verstehen deutscher Texte fördern. Seit 2010 werden im Pilot-Projekt „Stark in Deutsch“ Schüler mit Förderbedarf aus zweiten, dritten oder vierten Klassen bis zu dreimal pro Woche nachmittags im Rahmen einer Hausaufgabenbetreuung von ehrenamtlichen Lernpaten fit in Deutsch gemacht.

Zwei Schuljahre wurde das Projekt wissenschaftlich begleitet. „Wir wollten wissen, wie wirksam das Projekt ist“, sagt Hartmut Schwiering, Vorsitzender der Stiftung. Dafür gewann er Michaela Brohm-Badry. Sie ist Professorin für Empirische Lehr-Lern-Forschung und Didaktik an der Universität Trier sowie Dekanin des Fachbereichs Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Philosophie und Psychologie. Sie ist auch Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung, außerdem erfolgreiche Buchautorin und Vortragsrednerin.

„Wir sind sehr stolz darauf, sie an unserer Seite zu haben“, sagt Schwiering. „Sie hat sich in den vergangenen Jahren sehr um die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung verdient gemacht.“ Der Vorstand habe mit Zustimmung des Stiftungsrats einstimmig ihre Ernennung zur Ehrenstifterin beschlossen.

Am Samstag, 30. November, findet im Festsaal des Klosters Karthaus die VDP-Ehrenstifterweinprobe statt. Fünf Winzer stiften Weine. Es gibt neben einer Wein-Versteigerung ein Vier-Gänge-Menü, dazu spielt die Running Wild Jazzband aus Trier. Tischreservierungen sind über die Homepage konzer-doktor-buergerstiftung.de möglich. Jürgen Große, Geschäftsführer der Stiftung, sagt: „Auch wer nur an der Versteigerung teilnehmen will, ist willkommen und kann einfach vorbeischauen.“