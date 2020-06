Konzer Doktor-Bürgerstifung : Konzer-Doktor-Wohnbrücke: Gemeinschaft ist komplett

Konz Zwölf Haushalte unter einem Dach vereint das generationsübergreifende und soziale Wohnprojekt.

(red) Trotz der besonderen coronabedingten Umstände, die niemand bei der Grundsteinlegung für möglich gehalten hätte, ist das soziale Wohnprojekt der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung, die Konzer-Doktor-Wohnbrücke, so weit gediehen, dass alle Wohnungen inzwischen bezogen werden konnten. Bereits am 1. April sind die ersten Mieter in ihre Wohnungen eingezogen und mit dem 1. Juni ist die Wohngemeinschaft nun komplett.

Wenngleich noch nicht alle Arbeiten komplett abgeschlossen sind, freuen sich die Bewohner über ihre modern ausgestatteten Neubauwohnungen in der Saarstraße in Konz. Da die Wohnungen zum Teil mit Fördermitteln des Landes gebaut wurden, war für die Vergabe das Vorliegen eines Wohnberechtigungsscheines Eins zwingend.

Ermöglicht wurde die Konzer-Doktor-Wohnbrücke – die erste von einer Bürgerstiftung gebaute Wohnanlage für einkommensschwache Menschen in Rheinland-Pfalz – durch die Unterstützung der Stadt Konz. Nachdem sich die Stiftung entschlossen hatte, ihr gesamtes Stiftungskapital in das Projekt einzubringen, hat die Stadt Konz das Grundstück für die Wohnbrücke in der Saarstraße 26 in Konz unentgeltlich, kosten- und lastenfrei zugestiftet. Damit waren die Weichen gestellt und dank der Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz sowie der Unterstützung vieler Steinspender – allen voran die Volksbank Trier eG – die Finanzierung gesichert.