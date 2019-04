Kirf meldet Interesse an einem Sanierungsgebiet an, nachdem die Räte noch im Mai 2013 davor zurückgeschreckt waren. Der neue Ortsgemeinderat soll diese Aufgabe nach der Wahl angehen. Von Herbert Thormeyer

Jetzt also doch: In seiner Sitzung am 23. Mai 2013 hat der Ortsgemeinderat Kirf noch vor den Kosten der Planung eines Sanierungsgebietes zurückgeschreckt. „Nach Abzug aller Zuschüsse von EU und Kreis hätten wir 16 188 Euro selbst tragen müssen“, erinnert sich Ortsbürgermeister Josef Krug.

Der zweite Beigeordnete, Dieter Lemmer, hat jetzt beantragt, dass sich der Rat erneut von Verwaltungs-Fachleuten der Bauabteilung beraten lässt. Was ist zu tun, um ein Sanierungsgebiet zu bekommen? Das soll in der letzten Sitzung vor der Wahl, voraussichtlich am 15. Mai, geschehen. Für potenzielle Bauherren, die diese Sitzung besuchen, kann dies bares Geld bedeuten. 2013 war die Ortsgemeinde bereits im Dorfernerneuerungsprogramm des Landes.

Bauherren hätten demnach schon Anspruch auf Zuschüsse fürs Sanieren und Renovieren ihrer Immobilien. „Leider ist die Zahl unserer Leerstände dennoch gewachsen. In manchen Straßen sind es mehrere hintereinander“, bedauert der Ortschef.

Ist eine Immobilie in einem Sanierungsgebiet von einem Planer als renovierungsbedürftig erfasst, kann mit zusätzlichen steuerlichen Vorteilen gerechnet werden. So könnte dieser Trend von immer mehr Leerständen gestoppt oder zumindest verlangsamt werden.

Rund 20 Hektar hätten seinerzeit in Kirf, Beuren oder Meurich auf sanierungsbedürftige Bausubstanz hin vom Planungsbüro Deubert aus Quirnheim untersucht werden sollen. Dieser Planer hat bereits eine ganze Reihe Aufträge anderer Saarburger Ortsgemeinden übernommen. Der Gesetzgeber will mit Steuervorteilen der Verödung von Ortskernen im Zuge des demografischen Wandels vorbeugen und jüngeren Bauherren altes Gemäuer schmackhaft machen.

„Der neue Ortsgemeinderat sollte sich darum kümmern“, wünscht sich der scheidende Ortschef Josef Krug.