Kolumne Liss Feiern statt meckern!

Also mein Hermann und ich werden auch auf dem Neuen Markt den Weihnachtsmarkt besuchen und einen Glühwein trinken, während wir das tolle Programm genießen. Wenn sich jemand die Mühe macht und so was auf die Beine stellt – das gilt nicht nur für Hermeskeil – dann sollte man es wertschätzen und die Organisatoren durch Anwesenheit beglücken statt zu leiern. Wir sehen uns auf dem Hermeskeiler Weihnachtsmarkt!