Kolumne Liss : Urlaubs-Eldorado Hunsrück

aber was haben Garmisch-Partenkirchen, die Schweizer Promi-Metropole Gstaad und der Erbeskopf gemeinsam? Genau: Man kann dort überall derzeit NICHT Ski fahren. Es ist zu warm, es liegt kein Schnee, es regnet nur. In Garmisch haben sie jetzt sogar Weltcup-Abfahrten abgesagt, und in Gstaad hat man versucht, den Schnee per Hubschrauber aus höheren Lagen auf die Pisten zu transportieren. Gut, dass das nicht geklappt hat. Unter uns: Man kann alles übertreiben.

Gott sei dank sind wir im Hunsrück vernünftiger. Das, was die Alpenländer noch lernen müssen, das machen wir schon in Hülle und Fülle: Wir bieten alternative Angebote. Wandern auf den Traumschleifen, Urlaub mit Hund in Thalfang, Schwimmen zu reduzierten Temperaturen im Hermeskeiler Hallenbad - die Leute müssen doch wissen, wie es ist, wenn das Wasser kälter ist als gewöhnt – all das kann man hier erleben. Und dann die ganzen anderen neuen Ideen: Da gibt es jetzt die Hunsrück-Safari im Landrover „zu magischen Schauplätzen, wie es so schön heißt. Safari, das hört sich an wie Elefanten und Löwen beobachten in der Serengeti. Bei der Hunsrücksafari sieht man stattdessen röhrende Hirsche in der Brunftzeit, den Rapperather Storch, der hier überwintert – mein Hermann hat ihn letzte Woche noch gesehen – Wölfe im Kempfelder Tierpark und mit ein bisschen Glück mal eine Wildkatze in freier Natur. Wenn die Safari-Leute den Touris dann noch wilde Landschaften zeigen wollen mit urtümlichen Eingeborenen: Irgendwo gibt es versteckte Höhen, wo man gefahrlos ins Saarland schauen kann.

Dann kommt der Bike-Park an den Idarkopf – da steht ja schon der neue Aussichtsturm- und Morbach wird auch noch zum Eldorado der Radrennfahrer. Glaubt jedenfalls der ein oder andere Touristiker. Lassen wir diese in ihrem Glauben. Und dann noch die Aktion Rauszeit in Birkenfeld. Mit Obstbaumschnittkursen und Vorträgen über Schmetterlinge über eine Familienwanderung zum Thema „Greifvögel“ oder eine geführte Wildkräutertour mit Verkostung.

Also ehrlich gesagt: Wenn in den nächsten Wintern immer weniger Schnee in den Alpen fällt und Rodeln und Skifahren unmöglich wird: Die Touris können zu uns kommen. Wir im Hunsrück sind gerüstet, und freuen uns über Gäste