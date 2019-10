Kultur : Die Kultur des Nachbarn kennenlernen

Das Haus der Valentiny Foundation im luxemburgischen Remerschen enthält einen Teil der architektonischen und künstlerischen Kreationen von François Valentiny. Die Teilnehmer des ersten Noper Trips sind für Sonntag, 17. November, dazu eingeladen, die Werke des luxemburgischen Architekten in Remerschen kennenzulernen. Foto: TV/Valentiny foundation

Saarburg/Konz/Grevenmacher Die Lokalen Aktionsgruppen Moselfranken und Miseler Land in Luxemburg laden zu „Noper Trips“ ein. Interessierte können dabei die Kultur jenseits der Grenze kennenlernen. Ziel der ersten Exkursion sind Werke des luxemburgischen Architekten François Valentiny.

Die erste Tour trägt den Titel „Valentiny – ein Stararchitekt formt eine Gegend“. Interessierte sind für Sonntag, 17. November, von 14 bis 20 Uhr dazu eingeladen, die Werke des luxemburgischen Architekten in Remerschen kennenzulernen, angefangen bei der Valentiny Foundation. Diese enthält einen Teil der architektonischen und künstlerischen Kreationen von François Valentiny. Rund 3260 Objekte sind im Haus der Foundation ausgestellt.

Die Lokalen Arbeitsgruppen (LAG) sollen die Keimzellen der Leader-Regionen sein. Leader ist ein europäisches Förderprogramm für die Entwicklung des ländlichen Raums. In den LAG entwerfen Akteure aus allen Bereichen (wie Wirtschaft, Landwirtschaft, Gemeinden, Sozialwesen, Politik, Vereinsleben, Kultur) gemeinsam ein Entwicklungskonzept für ihre Region und wählen passende, innovative und modellhafte Projekte aus, die dann gefördert werden. Die LAG Moselfranken ist zuständig für die Verbandsgemeinden Konz, Trier-Land und den Saarburger Teil der VG Saarburg-Kell. Die LAG Miselerland besteht aus 14 Gemeinden der Kantone Remich und Grevenmacher. LAG Moselfanken und Miselerland sind die einzigen Leader-Gruppen in Europa, die ein grenzübergreifendes Entwicklungskonzept haben.

François Valentiny ist in Remerschen geboren und mittlerweile weltbekannt. Von ihm entworfene Bauten finden sich in Brasilien, China, Frankreich, Österreich und eben Luxemburg und dort vor allem in seinem Heimatort, dem er bis heute treu geblieben ist.