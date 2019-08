Soziales : 3675 Kilometer, die viel Mut machen

Die Teilnehmer der Mut-Tour beim Empfang in Konz, kurz vor dem Ziel in Trier. Foto: Matthias Willems

Konz Die Benefiz-Tour ist ein bundesweites Aktionsprogramm für Menschen, die unter Depression leiden. Sie hat in Trier und Konz Station gemacht.

Dieses Jahr kommen 3675 Kilometer hinzu. Es geht um einen unverkrampften Umgang mit dem Thema Depression und Teilnehmer, die betroffen sind, geben ihre Erfahrungen mit der Krankheit weiter. So wie Mathias Konrad. Der Kölner kam durch eigene Depressionserfahrungen zu dem Projekt. Er findet es wichtig, Flagge zu zeigen. „Die Tour ist eine tolle Erfahrung für mich“, sagt er auch im Hinblick auf die Begegnungen unterwegs. „So ein Tandem sorgt für Aufmerksamkeit. Viele reagieren sehr positiv und sind neugierig. Sie interessieren sich dafür. Und einige haben sogar um Rat und Hilfe gefragt“, zieht er kurz vor dem Ziel in Trier Bilanz.

Naomi Sommer aus Karlsruhe ist bereits das zweite Jahr dabei. Auch sie hat schon eigene Erfahrung mit der Krankheit gemacht. Durch eine Zeitschrift stieß sie auf die Aktion. Früher ist sie gerne gewandert. Heute ist sie das erste Mal mit dem Tandem unterwegs. In diesem Jahr sind 66 Teilnehmer, verteilt auf elf Etappen-Teams am Start, die täglich 55 Kilometer mit dem Tandem fahren oder rund 20 Kilometer wandern. In verschiedenen Städten gibt es öffentliche Aktionen und Informationsangebote. In diesem Jahr auch in Trier. Vorher machten sechs Teilnehmer aber noch auf dem Konzer Marktplatz Station, wo sie vom Beigeordneten der Stadt Konz, Guido Wacht, empfangen wurden.