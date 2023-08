Nächster Schritt zur Barrierefreiheit Die nächste Rampe am Saarburger Bahnhof kommt bald

Anfang August hat der Saarburger Bauausschuss die Arbeiten für den Bau der nächsten Rampe am Saarburger Bahnhof vergeben. Nach der sich in Betrieb befindlichen Rampe, die auf der Seite des einstigen Bahnhofsgebäudes zur Unterführung unter den Bahngleisen führt, wird dies die zweite Rampe am Bahnhaltepunkt sein. Sie wird vom Gelände neben dem ehemaligen Bahnhofsgebäude hoch zur Beuriger Bahnhofstraße führen. Derzeit verbindet eine Treppe mit 14 Stufen die beiden Ebenen.