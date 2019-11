KONZERT : Rocken für gesundes Trinkwasser

Konz Die Neuauflage von Konz wird laut geht zugunsten des Brunnenbaus in Afrika. Die Initiatorin gibt beeindruckende Einblicke.

Yasmine Hemes lebt seit vier Jahren in Südafrika, und zwar in der ärmsten Provinz Kwazulu Natal. Im Zulu-Land leben 11,5 Millionen Menschen. Die meisten davon haben keinen oder nur mühsamen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Gründerin von Izulu-Water hat zusammen mit der Partnerschaft Demokratie (PfD) in Konz ein Benefizkonzert mit vier Bands in der Halle des Gymnasiums organisiert, wo sie auch ihr Projekt vorstellte.