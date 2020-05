Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit : Die neue Lust am Wandern und Radeln

Die Traumschleife Frau Holle bei Reinsfeld (Foto links) ist bei Wanderern beliebt. Von allen fünf Premium-Rundwegen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil lockt sie die meisten Besucher an. Auch das Radfahren (hier in Saarburg) erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil/Kell am See/Saarburg/Konz Volle Parkplätze, viel los auf den Wegen: Einheimische nutzen während der Corona-Krise vermehrt das Rad- und Wanderangebot vor der Haustür. Touristikern in Kell, Saarburg und Hermeskeil macht das auch für den Sommer Hoffnung.

Wandern und Radfahren – das sind die zwei wichtigsten touristischen Angebote, mit denen die Region an Saar, Obermosel und im Hochwald bei Urlaubern punktet. Die bleiben allerdings derzeit wegen der Corona-Pandemie fern. Und trotzdem beobachten die Touristinformationen (TI) seit einigen Wochen einen regen Betrieb auf den Wander- und Radrouten.

„Bei uns ist deutlich mehr los als in der normalen touristischen Saison“, stellt Walburga Meyer, Leiterin der TI in Kell am See, fest. Verlässliche Zahlen gebe es zwar nicht. Das große Interesse sei aber an den vollen Wander-Parkplätzen gut abzulesen. Das bestätigt Kollegin Valérie Schäfer von der TI Hermeskeil. Vor allem die Traumschleifen, die Premium-Rundwege am Saar-Hunsrück-Steig, seien derzeit sehr gut besucht. Die Traumschleife Frau Holle bei Reinsfeld ist laut Schäfer besonders frequentiert, „weil sie einfach zu gehen und nicht zu lang ist“. Die starke Nutzung der Wege zeige sich auch an der erhöhten Nachfrage nach Wanderkarten und Infoflyern. „Wir füllen den Ständer vor unserer TI ständig nach und mussten schon Prospekte nachbestellen“, sagt die Hermeskeiler TI-Chefin.

Auch Stefanie Koch, Leiterin der Saar-Obermosel-Touristik, die für die Verbandsgemeinden Konz und Saarburg-Kell zuständig ist, registriert mehr Wanderer und Radfahrer als sonst zu dieser Jahreszeit. Gut besucht seien vor allem die Seitensprünge am Moselsteig und die Traumschleifen, aber ebenso die Radwege an Saar und Mosel. Im Hochwald tummeln sich offenbar ungewöhnlich viele Fahrer auf dem Ruwer-Hochwald-Radweg. Das habe ihr ein Gastronom bestätigt, dessen Hotel am Radweg liege, sagt Walburga Meyer. „Er sagte, es sei dort so viel Betrieb wie zuletzt vor zehn Jahren bei der Eröffnung.“ Auch im Rad-Fachgeschäft in Kell am See kämen die Mitarbeiter derzeit kaum aus der Werkstatt raus, weil so viele Menschen ihre Drahtesel für Touren fit machen wollen.

Zu den Ursachen des Booms sagen alle drei TI-Leiterinnen, dass sicherlich das sonnige Aprilwetter dazu beigetragen habe. „Aber viele haben momentan auch einfach die Zeit, die sie ohne Corona nicht hätten“, vermutet Meyer. Da viele Freizeitangebote im Freien geschlossen seien, böten die Rad- und Wanderwege eine willkommene Abwechslung vom Alltag.

„Viele Einheimische entdecken ihre Heimat gerade ganz neu“, freut sich Stefanie Koch in Saarburg. Es gebe ein „neues Bewusstsein“ für die Schönheit der Region. Valerie Schäfer in Hermeskeil beobachtet, dass auch die Rundwege in den Gemeinden stärker genutzt würden. Die TI erhalte derzeit zudem viele Mails von jüngeren Menschen, die positiv überrascht seien über das Wegenetz vor ihrer Haustür. Ein wenige Monate alter Familienspazierweg bei Greimerath habe gerade „absolute Hochkonjunktur“, sagt die Keller TI-Chefin. Dort seien nicht nur einheimische Familien, sondern auch Gäste aus Trier, der Eifel und dem Saarland unterwegs. „Man tauscht sich aus über Wege, die man noch nicht kennt. Viele erweitern derzeit ihren Radius“, sagt Meyer.

Dass nach wie vor Abstand zu halten ist und Kontaktverbote gelten, ist laut den Tourismus-Expertinnen trotz des Betriebs kein Problem. „Es sind zwar mehr Menschen unterwegs, aber das verteilt sich auf den Wegen“, sagt Walburga Meyer.

Valérie Schäfer schildert Eindrücke von eigenen Wanderungen im April: „Die Leute sind sehr diszipliniert. Kommt jemand entgegen, machen sie sofort Platz.“ Man sehe Familien oder Wanderer zu zweit, aber keine Gruppen. Die TI Hermeskeil weise dennoch auf allen verfügbaren Kanälen, auch in sozialen Netzwerken, auf die aktuellen Regeln hin. „Es ist ein anderes Wandern“, sagt Stefanie Koch von der Saar-Obermosel-Touristik. Man grüße sich aus der Ferne, wahre den Abstand. Aber Probleme habe sie selbst nicht festgestellt. „Wir haben zwar auch enge Pfade, aber dort warten die Leute eben.“

Foto: Friedemann Vetter