Saarburg Kein Gewitter, weder Regenguss noch Stromausfall können sie stoppen: Die neue Saar-Obermosel-Weinkönigin Lea Zengerli wird gemeinsam mit den Prinzessinnen Karolin Klein und Julia Schuster beim 59. Saarburger Saarweinfest feierlich in ihr Amt eingeführt.

Die neue Woche fängt um 14 Uhr weinfroh an. Um 19 Uhr gibt es Livemusik in der Weinstraße mit Sing Out Loud und Wolfgang Prinz mit einem Sologastspiel.

Wie das im Hochadel und in Königshäusern so üblich ist, wird dieses Ereignis mit einem riesigen Feuerwerk den Wein trinkenden Untertanen kundgetan. Der Regen hatte den Böllern und Raketen nicht geschadet. Überall spielt Musik zur Grundmelodie klingender Weingläser. Die Stimmung ist beschwingt. Am Abend füllt sich der Staden zwischen Burg und Saar, der drei Tage lang zur Weinstraße wird, mit Menschen – am Eröffnungsabend sind es geschätzt 3000 Freunde der edlen Tropfen.