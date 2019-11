Bauen und wohnen : Ausverkauft schon vor dem ersten Spatenstich

Christian Lutz (links) und Ortsbürgermeister Otmar Wacht am Rande des künftigen Baugebietes In der Laach. Es ist das fünfte, das die Ortsgemeinde seit den 70er Jahren erschließt. Foto: Herbert Thormeyer

FISCH Ortsgemeinde Fisch bringt ihr fünftes Neubaugebiet auf den Weg. Die Nachfrage übersteigt das Angebot.

(doth) Es ist erst ein Entwurf für das neue Baugebiet In der Laach am Rande von Fisch, den Ortsbürgermeister Otmar Wacht und Ratsmitglied Christian Lutz da in der Hand halten. Der Ortschef will gerade die jungen Ratsmitglieder wie Lutz intensiv mit der Arbeit in der Gemeindevertretung einbinden. Der 24-Jährige will sich einbringen: „Ratsmitglied zu sein ist eine interessante Aufgabe, und dann kommt gleich ein solch großes Projekt wie ein neues Baugebiet.“