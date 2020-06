Hermeskeiler Pfarrgemeinde : Zum Zoo, See oder Wandern

Der Saarbrücker Zoo, in dem es Giraffen gibt, ist ein Ziel der Fahrten der Pfarrei Hermeskeil. Foto: Rainer Raffalski

Hermeskeil Die Pfarrgemeinde Hermeskeil plant einen Sommer-Ferienspaß zu Hause.



Die Familienfreizeit der Pfarrgemeinde Hermeskeil fällt in diesem Jahr leider aus. Aber dennoch will die Pfarrei für Familien in der Pfarrei und im Dekanat Hermeskeil-Waldrach verschiedene Angebote machen. Folgendes Programm hat sie erarbeitet:

Ausflug nach Maria Laach, am Montag, 13. Juli: Miriam Pauken, die Frau des Dekanatsreferents, kommt aus dieser schönen Gegend und hat folgende Eckpunkte für einen Ausflug vorbereitet: Abfahrt in Hermeskeil ist um 10.30 Uhr. In Maria Laach befindet sich die Benediktinerabtei. Gegebenenfalls könnte dort eine kindgerechte Führung stattfinden. Ebenfalls wäre es eine Option, die Bibliothek zu besichtigen. Ein Bootsverleih ist direkt am See, etwa fünf Minuten vom Parkplatz entfernt. Dort befindet sich außerdem, ein Uferrundweg der 8,4 Kilometer lang ist und in etwa zwei Stunden erwandert werden könnte. Eine Einkehrmöglichkeit besteht im Blockhaus am Campingplatz. (Betreten ist wohl derzeit nur mit Personalausweis möglich).

Fahrt nach Bad Sobernheim, Mittwoch, 15. Juli: Treffen ist um 13.45 Uhr in Hermeskeil am neuen Markt. Um 14 Uhr soll die Abfahrt sein. Um 15 Uhr ist die Ankunft am Parkplatz und Barfußpfad. Alternativ ist ein Treffen direkt um 15 Uhr dort am Parkplatz möglich. Dann gilt es die 3,5 Kilometer lange Strecke zu erkunden. Zwischendurch besteht die Möglichkeit ein kleines Picknick zu machen. Anschließend Heimfahrt. Preise: 4 Euro Erwachsene, Kinder von drei bis 17 Jahre: 2,50 Euro.

Fahrt ins Saarland am Freitag, 17. Juli: 9.30 Uhr Abfahrt in Hermeskeil, 10.30 Uhr Heilige Messe (Familiengottesdienst) in Dudweiler St. Barbara in der Heimatkirche des Gemeindereferenten Rüdiger Glaub-Engelskirchen, Zelebrant Pfarrer Clemens Grünebach. Danach findet ein Picknick statt – entweder im Pfarrsaal oder bei gutem Wetter im Freien. Um die Mittagszeit Weiterfahrt in den Saarbrücker Zoo. Mehr Infos inklusive Preise unter www.zoo.saarbruecken.de. Anschließend Zeit zur freien Verfügung, Heimfahrt individuell geregelt.

Spontaner Ausflug am Sonntag, 19. Juli: je nach Wetterlage. geht es zum Freizeitpark und -see Triolago in Riol oder ins Hunsrückhaus am Erbeskopf.