Kommunalpolitik in Greimerath : Die Planung für den Dorfplatz wird geändert

Greimerath Änderungen an der Planung zur Neugestaltung des Dorfplatzes sind Thema der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates in Greimerath am Mittwoch, 19. August, 19.30 Uhr, im Sitzungsraum in der Grundschule Greimerath.

Im öffentlichen Teil geht es außerdem um Anmerkungen der Kommunalaufsicht zum Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021. Zudem berät das Gremium über die Errichtung von Photovoltaikanlagen an der Grundschule und Sportanlage in Greimerath, über Aufträge für das Neubaugebiet Lochgarten und über den Bau eines Geräte- und Fahrzeugunterstandes.